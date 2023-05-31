Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выборы в Нижегородской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Согласно информации, соответствующее решение было принято на заседании 9 июня.

В сентябре 2023 года в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также довыборы в Думу Нижнего Новгорода и Дзержинска, Земское собрание Городецкого района и Совет депутатов Балахнинского района.

Напомним, электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году.

Предварительное голосование "Единой России" перед выдвижением кандидата на выборы губернатора Нижегородской области пройдет 29 июня.

От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.