Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября

Фото:
Выборы в Нижегородской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
Согласно информации, соответствующее решение было принято на заседании 9 июня.
В сентябре 2023 года в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также довыборы в Думу Нижнего Новгорода и Дзержинска, Земское собрание Городецкого района и Совет депутатов Балахнинского района.
Напомним, электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году.
Предварительное голосование "Единой России" перед выдвижением кандидата на выборы губернатора Нижегородской области пройдет 29 июня.
От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+