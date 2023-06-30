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Общество

Максимальную ставку по микрозаймам в России снизили до 0,8% в день

03 июля 2023 10:14  [171] Общество

В России вступил в силу закон о снижении максимальной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам.

В частности, понижена максимальная ставка по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года. Если раньше этот показатель составлял 1%, то теперь его уменьшили до 0,8% в день.

Как отмечает телеканал "360", теперь максимальное значение полной стоимости кредита или займа будет уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему понизится со 150% до 130% от полученного займа.

При этом лимит оплаты микрозаймов на сумму до 10 тысяч рублей тоже поменяли: кредитные организации будут начислять не более 1% от выданного кредита в день (ранее — 2%).

Напомним, ранее Центробанк РФ выступил с предложением ввести новую категорию потребительских кредитов для заёмщиков с финансовым положением ниже среднего. Как пояснили эксперты регулятора, данная мера позволит малоимущим россиянами брать кредиты в банках на нормальных условиях, а не обращаться в микрокредитные организации с высокими ставками.

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Теги:
займы Законодательство Финансы
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