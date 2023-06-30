ФК "Пари Нижний Новгород" подписал пятерых игроков Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" в течение недели объявил о подписании пятерых игроков.

Первым новичком нижегородской команды в летнее трансферное окно стал 24-летний болгарский защитник Матео Стаматов. Последние два сезона он провел в Оренбурге и перешел в Нижний Новгород бесплатно после окончания контракта. В сезоне 2022/2023 провел в РПЛ 15 матчей, голами и результативными передачами не отметился.

Болгарин заключил с "Пари НН" трехлетний контракт и выбрал 11 номер.

"Это будет мой третий сезон в России. Мне и моей семье здесь нравится. И Оренбург, и Нижний – хорошие, интересные города. Верю, что в новом сезоне в Нижнем будет крепкая команда, которая покажет хороший футбол и выступит лучше, чем в минувшем чемпионате", - рассказал Матео Стаматов.

Из грозненского "Ахмата" в "Пари НН" перешел 27-летний полузащитник Александр Трошечкин. В прошедшем сезоне он провел 25 игр, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Александр заключил контракт на три года и будет выступать под 10 номером.

Фото: с сайта ФК "Ахмат"

"В нижегородской команде царит дружелюбная атмосфера, это здорово. Со многими ребятами я играл раньше. Коллектив молодой, влился в него без проблем", - сказал полузащитник.

Третьим новичком нижегородцев стал 32-летний полузащитник Илья Кухарчук, пришедший в клуб свободным агентом. В сезоне 2022/2023 он играл за "Химки" и "Торпедо", в 20 матчах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Срок контракта не уточняется. Игрок выбрал 13 номер.

Отметим, что с 2014 по 2016 год Илья Кухарчук играл за ФК "Волга НН".

"Я очень рад вернуться в Нижний Новгород и буду с честью защищать цвета этого города. Надеюсь, этот сезон будет очень положительным и удачным", - сказал он.

Также состав "Пари НН" пополнил 30-летний защитник Дмитрий Тихий, который провел в прошедшем сезоне 9 матчей за "Химки". Условия контракта не сообщаются, игрок выбрал 26 номер.

Фото: ФК "Химки"

Кроме того, сегодня нижегородский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 29-летним защитником Дмитрием Живоглядовым. В сезоне 2022/2023 он провел в РПЛ 16 матчей за ФК "Локомотив" и сделал 3 голевых передачи.

Обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, Кубка и Суперкубка России выбрал 27 номер.

Напомним, в сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер лиге.

Первый матч нового сезона нижегородцы проведут 23 июля. "Пари НН" на домашнем стадионе встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.