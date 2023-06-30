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Общество

Более 3 тысяч квадратных метров дна Светлоярского озера очищено в Нижнем Новгороде

03 июля 2023 16:41  [46] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 3 тысяч квадратных метров дна Светлоярского озера очищено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Согласно информации, в акватории озера ведется последовательная очистка от мусора и ила с помощью машин-амфибий. В выходные работы приостанавливаются для того, чтобы не мешать отдыхающим.

Еще весной на пляж был завезен новый песок, а в парке "Светлоярский" обновлены информационный стенды. Сейчас ведется ремонт входной группы и очистка озера, которая должна завершиться в октябре.

Изымаемый со дна песок в дальнейшем будет использоваться для благоустройства, а обезвоженный ил - для увеличения плодородия почв на территории парка.

Напомним, работы по расчистке озера начались в июне

Всего от мусора будет очищено 24 тысячи кв. м дна, удалено более 22 тысяч кубометров илистых отложений, расчищено 5 600 кв. м береговой полосы от растительности и обновлено 3 200 кв. м песчаных покрытий на берегах.

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Теги:
Водоёмы Экология
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