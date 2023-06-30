Захар Прилепин призвал нижегородцев заключить контракт с Минобороны РФ

Офицер Росгвардии Захар Прилепин пригласил нижегородцев в Центр набора добровольцев
"Родина ждет", - написал он в своем Telegram-канале
Своим постом Захар Прилепин пригласил нижегородцев в Центр набора добровольцев. Желающие заключить контракт с Министерством обороны РФ на военную службу могут позвонить по номеру 8(929)292-77-33.
В Центре набора добровольцев подробно расскажут о формируемых подразделениях в Нижегородской области, предоставляемой амуниции, а также ответят на все вопросы о службе по контракту.
Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. При необходимости нижегородские добровольцы будут трудоустроены на предприятия области с выплатой в размере 100 тысяч рублей единовременно и сохранением ежемесячной компенсации зарплаты в 50 тысяч рублей.
Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Отправку контрактников к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечил координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.
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