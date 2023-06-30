Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на озере Большое Святое в селе Дедово поступило в 16:00.

Водолазная группа извлекла тело мальчика из водоема в 17:35.

В МЧС отметили, что место не было оборудовано для купания.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде.