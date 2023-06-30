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Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на озере Большое Святое в селе Дедово поступило в 16:00.
Водолазная группа извлекла тело мальчика из водоема в 17:35.
В МЧС отметили, что место не было оборудовано для купания.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде.
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