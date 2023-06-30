Нижегородская область вошла в число лидеров регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в число лидеров регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных. Рейтинг был подготовлен Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ.

Согласно информации, при составлении рейтинга проводился мониторинг разделов "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений". Учитывалось размещение закона о бюджете в открытом доступе и в надлежащие сроки, отражение всех показателей.

Нижегородцы могут ознакомиться с бюджетом региона на портале "Бюджет для граждан Нижегородской области".

В рейтинге регионы разделены на пять групп: "А" — очень высокий уровень открытости бюджетных данных, "В" — высокий, "С" — средний уровень, "D" — низкий, "Е" — очень низкий. Нижегородская область получила максимальное количество баллов по каждому разделу и вошла в группу "А".

Ранее сообщалось, что рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+.