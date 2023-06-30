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Общество

Борщевик Сосновского занимает в Нижегородской области 6 300 га

04 июля 2023 12:31  [37] Общество

Фото: Алексей Задонский

Борщевик Сосновского занимает в Нижегородской области 6 300 га, что оставляет около 8% территории региона. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Согласно информации, сорняк растет в 45 районах из 52. 

Больше всего борщевик распространен в Ардатовском, Сосновском, Кстовском, Вознесенском, Семеновском, Вачском, Борском и Чкаловском районах.

Напомним, в этом году от борщевика за счет средств муниципальных бюджетов будет обработано 1483 га в 40 районах Нижегородской области. В 2022 году эти работы прошли на площади 1108 га.

Также из областного бюджета выделены средства на уничтожение борщевика на площади 700 га в 24 районах.

СПРАВКА:

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.

С середины XX века растение культивировалось в СССР как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Листья и плоды богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины — вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что приводит к ожогу. Кроме того, в период цветения растение выделяет сильно пахнущие эфирные масла, которые при вдыхании могут вызвать аллергию и стать причиной токсического отравления.

Эти обстоятельства побудили к отказу от его промышленного культивирования.

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Теги:
Растения
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