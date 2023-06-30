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Общество

Ассоциация туроператоров России: Цены на отдых в Турции значительно выросли

04 июля 2023 12:45  [3] Общество

Фото: с сайта set-travel.com

В допандемийные времена отдых в Турции считался у россиян бюджетным, но в этом году ситуация кардинально поменялась. Так, по сравнению с 2019 годом средний чек для российского туриста этим летом увеличился от 70 до 90%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты изучили показатели трат российских туристов во время отдыха: брони отелей с системой "всё включено", а также стоимость авиаперелёта. Если в 2019 году средняя стоимость 10-дневной поездки в Турцию летом колебалась на уровне от 50 до 60 тысяч рублей на человека, то теперь придётся заплатить от 97 до 118 тысяч рублей.

Наиболее выросли цены на авиабилеты и проживание на турецких курортах.

Сообщается, что возросшие ценники отпугнули многих россиян: общее число проданных туров на популярные курорты сократилось почти на 40% по сравнению с 2019 годом.

При этом, например, в Стамбуле количество россиян давно превысило допандемийные показатели.

Ранее сообщалось, что круизы в Египет, Израиль и Грузию будут доступны россиянам из Сочи.

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Теги:
Отдых Туризм
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