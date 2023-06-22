Круизы в Египет, Израиль и Грузию будут доступны россиянам из Сочи Общество

Фото: vk.com/astoria.grande

Новые круизные маршруты будут запущены из Сочи: оттуда начнут курсировать лайнеры в Египет и Грузию с заходом в Израиль.

Как в интервью телеканалу "360" пояснил гендиректор турфирмы, организующей эти путешествия, Алексан Мкртчян, уникальность их именно в месте отправления.

Из Сочи лайнеры уже второй год курсируют в Турцию, но путешественники давно ждали появления круизов в Египет, Грузию и Израиль, куда раньше можно было отправиться только из Шарм-эш-Шейха, Каира или Стамбула.

Алексан Мкртчян уверен, что новые круизы будут пользоваться спросом у россиян.

Стоимость такого тура продолжительностью 10-12 дней составит около 150 тысяч рублей на человека - плюс-минус - в зависимости от класса каюты, а также от сезона.

Напомним, что Абхазия и Кипр стали самыми дешёвыми направлениями для отдыха у моря за границей в мае.

Ранее в Нижнем Новгороде стартовали речные круизы на теплоходе "Золотое Кольцо". Теплоход пойдёт по Волге и Оке по новому эксклюзивному маршруту "Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород" и станет возрождённой "Московской кругосветкой": пассажиры смогут посетить все города Золотого кольца России в рамках одного речного круиза.