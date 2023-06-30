Программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в ближайшие 20 лет актуальность онкологической помощи будет только нарастать.

Несмотря на то, что в Нижегородской области заболеваемость и смертность по отдельным видам злокачественных новообразований снизились, отдельные показатели все еще показывают рост. В частности, растут показатели заболеваемости колоректальным раком.

Для решения этой проблемы в регионе ведется разработка специальной программы по профилактике, диагностике и лечению этого вида рака. Ее реализация начнется в 2023 году, а реперными точками скрининга станут возраста 45, 50, 55, 60 лет.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, в программу входят лабораторный поиск маркеров в крови, углубленная эндоскопическая диагностика даже при минимальных рисках.

Апробация программы начнется 1 сентября 2023 года в одном из нижегородских предприятий.

Ранее сообщалось, что нижегородский онкодиспансер вошел в топ-7 медорганизаций России по результатам оценки работы лаборатории.

Также напомним, что финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС в Нижегородской области выросло на 30%.