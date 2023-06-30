Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2023 13:23  [99] Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ
04 июля 2023 13:11  [123] Программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году
04 июля 2023 12:52  [148] Жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам
04 июля 2023 12:45  [119] Ассоциация туроператоров России: Цены на отдых в Турции значительно выросли
04 июля 2023 12:31  [192] Борщевик Сосновского занимает в Нижегородской области 6 300 га
04 июля 2023 12:13  [221] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию начальника Управления спецсвязи по ПФО Сергея Логунова
04 июля 2023 11:06  [163] Временные ограничения действуют на федеральных трассах в Нижегородской области в связи с ремонтом
04 июля 2023 11:01  [173] Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму для представителей силовых ведомств
04 июля 2023 10:08  [609] Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 8 июля
04 июля 2023 09:17  [202] Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 4 июля
Общество

Программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году

04 июля 2023 13:11  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в ближайшие 20 лет актуальность онкологической помощи будет только нарастать.

Несмотря на то, что в Нижегородской области заболеваемость и смертность по отдельным видам злокачественных новообразований снизились, отдельные показатели все еще показывают рост. В частности, растут показатели заболеваемости колоректальным раком. 

Для решения этой проблемы в регионе ведется разработка специальной программы по профилактике, диагностике и лечению этого вида рака. Ее реализация начнется в 2023 году, а реперными точками скрининга станут возраста 45, 50, 55, 60 лет.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, в программу входят лабораторный поиск маркеров в крови, углубленная эндоскопическая диагностика даже при минимальных рисках. 

Апробация программы начнется 1 сентября 2023 года в одном из нижегородских предприятий.

Ранее сообщалось, что нижегородский онкодиспансер вошел в топ-7 медорганизаций России по результатам оценки работы лаборатории.

Также напомним, что финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС в Нижегородской области выросло на 30%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph