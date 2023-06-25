Финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС в Нижегородской области выросло на 30% Общество

В Нижегородской области за пять месяцев текущего года на оплату медицинской помощи пациентам онкозаболеваниями было выделено по программам ОМС более 3,2 млрд рублей. Этот показатель на 30% выше уровня аналогичного периода 2022 года, сообщили в Территориальном фонд ОМС по региону.

Согласно информации, порядка 2,6 млрд рублей из этих средств было направлено на противоопухолевую лекарственную терапию.

Кроме того, около 400 млн рублей было выделено на хирургическое лечение злокачественных опухолей, более 160 млн - на лучевую терапию в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией. При этом доля расходов на оплату лечения дорогостоящими таргетными и иммунологическими препаратами превышает 70%.

По словам директора нижегородского ТФОМС Светланы Ермоловой, наш регион занимает лидирующие позиции по использованию схем противоопухолевой лекарственной терапии пациентов со злокачественными новообразованиями. Так, в стационарных условиях их внедрено более 270, а в амбулаторных условиях доступно более 350 схем лечения.

Также Светлана Ермолова рассказала, что в Нижегородской области активно применяется одна из прогрессивных технологий лечения онкозаболеваний - конформная лучевая терапия, которая является более щадящей. В настоящее время она составляет около 60% всех случаев лечения рака в регионе.

Стоит отметить, что с 2019 года в области поэтапно выстраивается механизм трёхуровневой системы онкологической помощи - это маршрут пациента с онкологическим диагнозом от участкового врача до федеральных учреждении здравоохранения, вне зависимости от места проживания.

Напомним, "Борьба с онкологическими заболеваниями" - один из федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году.