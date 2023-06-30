Центр "Пешков" 5 июля проведет в Нижегородском кремле коллективный пленэр Культура и отдых

Фото: центр "Пешков"

Центр "Пешков" 5 июля приглашает художников на коллективный пленэр на территории Нижегородского кремля.

"Участники смогут погрузиться в мир искусства и выразить свою креативность в любой живописной технике", - отмечают организаторы.

Каждый желающий сможет создать произведения, вдохновленные красотой и атмосферой Нижегородского кремля.

Бесплатный художественный мастер-класс пройдет под руководством преподавателя РГХПУ им. С.Г. Строганова, художника, иконописца Юрия Козловского. Необходимые инструменты для рисования нужно принести с собой.

Начнется мероприятие в 16:00 у Михайло-Архангельского собора. По всем вопросам можно обратиться в официальную группу центра "Пешков".

Ранее также сообщалось, что культурный центр "Традиция" по инициативе своего регионального подразделения в Нижегородской области Центра "Пешков" и штаб Захара Прилепина объявили всероссийский конкурс по разработке дизайна женской военной формы. Заявки принимаются до 15 июля.