Центр "Пешков" 5 июля проведет в Нижегородском кремле коллективный пленэр

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Центр "Пешков" 5 июля приглашает художников на коллективный пленэр на территории Нижегородского кремля.
"Участники смогут погрузиться в мир искусства и выразить свою креативность в любой живописной технике", - отмечают организаторы.
Каждый желающий сможет создать произведения, вдохновленные красотой и атмосферой Нижегородского кремля.
Бесплатный художественный мастер-класс пройдет под руководством преподавателя РГХПУ им. С.Г. Строганова, художника, иконописца Юрия Козловского. Необходимые инструменты для рисования нужно принести с собой.
Начнется мероприятие в 16:00 у Михайло-Архангельского собора. По всем вопросам можно обратиться в официальную группу центра "Пешков".
Ранее также сообщалось, что культурный центр "Традиция" по инициативе своего регионального подразделения в Нижегородской области Центра "Пешков" и штаб Захара Прилепина объявили всероссийский конкурс по разработке дизайна женской военной формы. Заявки принимаются до 15 июля.
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