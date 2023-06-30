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Общество

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Нижегородской области, сократилось на 14,6%

04 июля 2023 16:02  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Брюшков рассказал о работе по профилактике преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Согласно информации, чаще всего преступления связаны с хулиганством, конфликтами на почве пьянства. Также среди основных причин правонарушений отмечаются ревность и ссоры.

На учете в полиции состоит более 90 тысяч нижегородцев, из которых более 900 человек представляют опасность для окружающих, 450 больны наркоманией, еще более 470 - алкоголизмом.

С начала 2023 года было проведено около 29 тысяч проверок граждан, состоящих на учете. По их итогам на профилактический учет было постановлено 350 правонарушителей, 79 наркоманов, а также 122 человека, больных алкоголизмом. Объявлено 120 официальных предостережений.

Принятые нижегородскими полицейскими профилактические мероприятия позволили снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, на 14,6%.

Всего количество совершенных бытовых преступлений снизилось на 7,5%, из них в отношении членов семьи – на 2,4%, в отношении женщин – на 2,6%, в состоянии опьянения – на 4,3%.

Кроме того, в 2023 году раскрыто на 2,7% больше преступлений, совершенных на бытовой почте. В частности, на 15,9% повысилась раскрываемость по фактам причинения легких телесных повреждений, на 13% снижено количество убийств.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности.

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Теги:
МВД Преступления
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