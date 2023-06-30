Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 2 июля на улице Тропинина в Нижнем Новгороде 51-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою жену. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ссора произошла на почве его ревности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе.

Также напомним, что 28 июня нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой.