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Происшествия

Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности

03 июля 2023 19:01  [46] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 2 июля на улице Тропинина в Нижнем Новгороде 51-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою жену. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что ссора произошла на почве его ревности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе.

Также напомним, что 28 июня нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой.

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Теги:
Убийство
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