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Общество

Глеб Никитин: "Незыблемой основой общества в наши дни по-прежнему остается семья"

08 июля 2023 09:05  [97] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"В основе этого праздника - события, напрямую связанные с нашим регионом. История святых Петра и Февронии разворачивалась на берегах Оки, и как раз в те времена в устье реки был заложен Нижний Новгород. С тех пор прошло восемь веков, но базовые ценности сохранили свою актуальность. Незыблемой основой общества в наши дни по-прежнему остается семья. Именно в семье формируются основы личности, обеспечивается связь поколений. Воспитание детей, ведение совместного быта, забота о старшем поколении – без этого немыслима наша жизнь. Огромное счастье, когда семьи скрепляет любовь, понимание, взаимоуважение. Из таких элементов и складывается фундамент общего благополучия.

В Нижегородской области много примеров крепких и дружных семей. Не раз я лично поздравлял такие пары. Сквозь десятилетия люди проносят тепло друг к другу, рука об руку проходят через множество испытаний. С каждым годом в нашем регионе становится больше многодетных семей. Многие нижегородцы выбирают для себя роль приемных родителей. Все это достойно самого глубокого уважения и искренней благодарности!

В День семьи, любви и верности желаю каждому, чтобы рядом всегда были любящие люди! Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы, а в домах царят гармония и благополучие!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Семья
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