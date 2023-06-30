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Спорт

Нижегородский клуб "Норманочка" начинает выступление на Кубке Мира по футзалу среди женских команд

04 июля 2023 18:58  [84] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский клуб "Норманочка" начинает выступление на Кубке Мира по футзалу среди женских команд, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, "COPA DO MUNDO DE FUTSAL FEMININA" проходит с 4 по 10 июля в Бразилии.

В составе команды, помимо наших спортсменок, которые в этом году выиграли кубок России и завоевали серебряные медали чемпионата страны, - представители всех клубов чемпионата России среди женщин, участвующих в плей-офф.

"Участие в международных соревнованиях важно и для самой команды, и для всего региона. Обязательно будем болеть за наших девушек!" - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Команда проведет на групповом этапе 3 матча:

5 июля 02:00 (мск) - Норманочка – Rio Branco Paranagua (Бразилия),

5 июля 22:00 (мск) - Норманочка – San Lorenzo (Аргентина),

6 июля 22:00 (мск) - Норманочка – Londrina Futsal (Бразилия).

Далее состоятся матч 1/4 финала, куда выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также две лучшие команды, занявшие три места. Матч за третье место и финал состоятся 10 июля.

Напомним, в мае молодежная команда Нижегородской области по мини-футболу под именем TORPEDO Sub21 приняла участие в Copa Mundo Do Futsal Sub-21. Тогда нижегородцы в четвертьфинале проиграли "Magnus Futsal" из Бразилии.

В августе 2022 года нижегородская "Норманочка" заняла четвертое место на Кубке мира по мини-футболу в Бразилии.

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Теги:
Футбол
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