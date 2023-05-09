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Молодежная команда Нижегородской области сегодня начнет выступление на Кубке мира по футзалу в Бразилии

16 мая 2023 12:58  [97] Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Молодежная команда Нижегородской области по мини-футболу под именем TORPEDO Sub21 сегодня проведет свой первый матч на Copa Mundo Do Futsal Sub-21, проходящий в бразильском штате Парана.

Нижегородская команда начнет выступление на турнире с матча против Alma Futsal из Японии. Начало в 20:00 по московскому времени.

18 мая в то же время TORPEDO Sub21 встретится с Pacifico из Аргентины, 19 мая в 16:00 с Palma Futsal из Испании, а 20 мая пройдет заключительный матч группового этапа против Criciuma Futsal из Бразилии.

Напомним, в августе 2022 года нижегородская "Норманочка" заняла четвертое место на Кубке мира по мини-футболу в Бразилии.

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Теги:
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