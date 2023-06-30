Затраты на обучение сотрудников возместят нижегородским предприятиям ОПК Бизнес

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области могут рассчитывать на меры поддержки в рамках нацпроекта "Демография". Так, они смогут возместить затраты на обучение и повышение квалификации кадров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприятия, включённые Минпромторгом России в соответствующий перечень. Она распространяется на действующих сотрудников, а также на принятых по ученическому договору.

Работник по направлению предприятия сможет пройти обучение в любой образовательной организации, имеющей госаккредитацию и соответствующую лицензию. Затраты на обучение будут возмещены через региональную службу занятости.

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что предприятия ОПК смогут целенаправленно обучить специалистов под свои кадровые потребности. Таким образом работодатели смогут решить задачу подготовки профессиональных кадров, а работники повысят свою квалификацию.

На реализацию данной программы Нижегородской области выделено из федерального бюджета 9,8 млн рублей. Предприятия смогут возместить до 60 тысяч рублей на одного работника.

Для того, чтобы возместить затраты на обучение работников, работодателю необходимо обратиться в центр занятости населения по месту регистрации предприятия и заключить соответствующий договор. Когда сотрудник пройдёт обучение - нужно подать заявку на получение субсидии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли перевести предприятия оборонно-промышленного комплекса на бережливое производство.