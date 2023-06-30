Территориальные менеджеры нижегородской Корпорации развития привлекли 18 инвестпроектов во II квартале 2023 года

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Территориальные менеджеры Корпорации развития Нижегородской области привлекли на сопровождение 18 инвестпроектов во II квартале 2023 года.
Согласно информации, общий объем инвестиций в проекты составляет 2,6 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 500 новых рабочих мест.
Менеджеры помогают предпринимателям с подбором земельных участков и мер государственной поддержки, подготовкой документации. Также они выступают посредниками во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления.
Кроме того, территориальные менеджеры за второй квартал актуализировали информацию по 72 инвестиционным площадкам. Так, например, в реестр участков добавлены свободные территории ПАО "Лысковский электротехнический завод".
Всего же за год работы менеджеры привлекли 40 новых инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 40 млрд рублей.
С контактами территориальных менеджеров и списком закрепленных округов можно найти на инвестиционном портале Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала пять соглашений о сотрудничестве.
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