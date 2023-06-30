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Бизнес

Территориальные менеджеры нижегородской Корпорации развития привлекли 18 инвестпроектов во II квартале 2023 года

05 июля 2023 11:58  [114] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальные менеджеры Корпорации развития Нижегородской области привлекли на сопровождение 18 инвестпроектов во II квартале 2023 года.

Согласно информации, общий объем инвестиций в проекты составляет 2,6 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 500 новых рабочих мест.

Менеджеры помогают предпринимателям с подбором земельных участков и мер государственной поддержки, подготовкой документации. Также они выступают посредниками  во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления.

Кроме того, территориальные менеджеры за второй квартал актуализировали информацию по 72 инвестиционным площадкам. Так, например, в реестр участков добавлены свободные территории ПАО "Лысковский электротехнический завод". 

Всего же за год работы менеджеры привлекли 40 новых инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 40 млрд рублей. 

С контактами территориальных менеджеров и списком закрепленных округов можно найти на инвестиционном портале Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала пять соглашений о сотрудничестве.

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Теги:
Инвестиции
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