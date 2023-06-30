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Общество

Профиль Национальной технологической олимпиады впервые будет организован в Нижегородской области

05 июля 2023 14:15  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Профиль Национальной технологической олимпиады впервые будет организован в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, профиль "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" сформируют совместно НИУ ВШЭ-Нижний Новгород и ИТ-кампусом мирового уровня НЕЙМАРК. Он откроется в 2023-2024 учебном году для участников Национальной технологической олимпиады.

В профиле смогут принять участие до 100 школьников 8-11 классов и около 30 студентов со всей России. Ученики школ создадут прототип туристического сервиса, позволяющего определить по фотографиям нижегородские достопримечательности и построить туристические маршруты для их посещения, а студенты -  сервис, позволяющий генерировать на основе загруженных изображений новые тематические маршруты исходя из предпочтений пользователя.

Всего старшеклассникам в новом сезоне НТО будет доступно 41 технологическое направление. Большинство победителей получат 100 баллов ЕГЭ, которые зачтутся при поступлении в более 100 вузах России. 

Регистрация на новый сезон олимпиады начнется в августе. Уже можно подать предварительную заявку по ссылке.

Ранее сообщалось, что АНО "Горький Тех" предложила ввести уроки VR-астрономии для школьников и студентов СПО в Нижегородской области.

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Теги:
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