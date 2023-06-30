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Общество

Перечень продукции для импортозамещения утвердили в Нижегородской области

05 июля 2023 15:14  [110] Общество
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перечень продукции для импортозамещения утвердили в Нижегородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года. Регионы, утверждая перечень предприятий по импортозамещению, разрабатывают меры по поддержке предприятий, производящих товары из реестров.

В перечень продукции, необходимой для импортозамещения, вошли 24 позиции: пищевые продукты, напитки, текстиль и изделия из него, одежда, кожа и кожаные изделия, древесина, бумага, кокс и нефтепродукты, химические вещества, лекарственные средства, резиновые изделия, стекло, металлы, электрическое и компьютерное оборудование, автомобили, мебель.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр импорта и импортозамещения и белорусский Национальный центр маркетинга заключили соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Импортозамещение
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