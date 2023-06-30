Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2023 18:33  [1] Участок дороги на Комсомольском шоссе закроют для транспорта с 7 июля
05 июля 2023 18:13  [56] Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году
05 июля 2023 18:03  [70] Вопросы энергоэффективности, экологии и обращения с промышленными отходами обсудили в Выксе
05 июля 2023 17:22  [96] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" получил Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея
05 июля 2023 16:50  [153] Патриарх Кирилл прибудет в Нижегородскую область с визитом 30 июля
05 июля 2023 16:41  [122] Участники территориальной стратегической сессии предложили развивать экотуризм в Гагинском районе
05 июля 2023 16:02  [146] Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры планируют повысить до 5-10 тысяч рублей
05 июля 2023 15:14  [207] Перечень продукции для импортозамещения утвердили в Нижегородской области
05 июля 2023 14:58  [166] Вся соль "РусВинила": как работает комплекс по производству ПВХ
05 июля 2023 14:36  [164] "Волгаэнерго" оплатит высшее образование своим сотрудникам
Общество

Участок дороги на Комсомольском шоссе закроют для транспорта с 7 июля

05 июля 2023 18:33  [1] Общество

Фото: ЦОДД

Участок дороги на Комсомольском шоссе закроют для транспорта с 7 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 20:00 7 июля до 23:59 29 июля будет перекрыт участок участке Комсомольского шоссе и съезд с проспекта Ленина в районе дома №11 на Комсомольское шоссе.

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. 

Движение транспорта в сторону Комсомольской площади будет организовано по одной полосе, встречный транспорт будет двигаться по временной дороге. Съехать с проспекта Ленина на Комсомольское шоссе можно будет по ответвлению шоссе, предназначенному ранее только для заезда транспорта на площадь – на проезде будет временно организовано двустороннее движение.

Также в связи с ограничениями изменится маршрут автобусов А-7, Т-13, Т-86, Т-94.

Напомним, с 8 июля для транспорта будет закрыта площадь Свободы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph