Участок дороги на Комсомольском шоссе закроют для транспорта с 7 июля Общество

Фото: ЦОДД

Участок дороги на Комсомольском шоссе закроют для транспорта с 7 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 20:00 7 июля до 23:59 29 июля будет перекрыт участок участке Комсомольского шоссе и съезд с проспекта Ленина в районе дома №11 на Комсомольское шоссе.

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Движение транспорта в сторону Комсомольской площади будет организовано по одной полосе, встречный транспорт будет двигаться по временной дороге. Съехать с проспекта Ленина на Комсомольское шоссе можно будет по ответвлению шоссе, предназначенному ранее только для заезда транспорта на площадь – на проезде будет временно организовано двустороннее движение.

Также в связи с ограничениями изменится маршрут автобусов А-7, Т-13, Т-86, Т-94.

Напомним, с 8 июля для транспорта будет закрыта площадь Свободы.