Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 8 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 00:01 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, ограничения связаны с выносом инженерных коммуникаций для строительства стартового котлована метрополитена.

Планируется, что вынос коммуникаций завершится осенью. После окончания этих работ и строительства временной дороги по периметру площади Свободы движение будет частично восстановлено.

При этом общественный транспорт продолжит курсировать по изменным маршрутам:

Также в центре Нижнего Новгорода для уменьшения заторов оптимизируют работу светофоров рядом с площадью Свободы.

Ранее сообщалось, что три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде.