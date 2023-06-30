Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 8 июля

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Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 00:01 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, ограничения связаны с выносом инженерных коммуникаций для строительства стартового котлована метрополитена.
Планируется, что вынос коммуникаций завершится осенью. После окончания этих работ и строительства временной дороги по периметру площади Свободы движение будет частично восстановлено.
При этом общественный транспорт продолжит курсировать по изменным маршрутам:
Также в центре Нижнего Новгорода для уменьшения заторов оптимизируют работу светофоров рядом с площадью Свободы.
Ранее сообщалось, что три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде.
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