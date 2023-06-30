Порядка 200 млн рублей необходимо на восстановление бывшего Дома офицеров в Нижнем Новгороде Общество

Порядка 200 млн рублей необходимо на восстановление бывшего Дома офицеров в Нижнем Новгороде, сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ.

"Когда нам только передали здание, оно было в плачевном стоянии. Удивляюсь, как оно не сгорело", - добавил глава нижегородской митрополии. По его словам, на сегодняшний день уже восстановлено 50% площадей здания. "Заменена проводка, перекрытия", - отметил священнослужитель, при этом подчеркнув, что, когда здание будет полностью восстановлено, там откроются кружки и православный молодежный центр. "Пока же пускать детей туда нельзя. Небезопасно", - заключил митрополит Нижегородский и Арзамасский.

Напомним, что 12 лет назад здание Дома офицеров по улице Большая Покровская, 30 было возвращено Нижегородской епархии.

Ранее сообщалось, что Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий в 2008 году обратился к министру обороны РФ Анатолию Сердюкову с просьбой передать Нижегородской епархии прежнее здание Нижегородского епархиального женского духовного училища, расположенное по адресу ул.Большая Покровская, д.30.

Обращение Нижегородской епархии было основано на постановлении правительства РФ от 30 июня 2001 года "О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначение". Согласно постановлению, к категориям передаваемого имущества относятся: здания и сооружения с относящимися к ним земельными участками, в том числе монастырские и иные культовые комплексы, построенные для совершения и обеспечения богослужений, молитвенных и религиозных собраний, других религиозных обрядов и церемоний, а также профессионального религиозного образования.

СПРАВКА:

Епархиальное женское духовное училище было основано в Нижнем Новгороде Преосвященным епископом Нижегородским Иаковом. В 1857 году графиня Анна Толстая для строительства училища пожертвовала "в вечное владение" Нижегородской епархии участок земли на углу улиц Большой Покровской и Холодного переулка.

Училище было открыто 22 октября 1866 года Преосвященным епископом Макарием – викарием Нижегородской епархии. В здании училища была устроена и освящена домовая церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм размещался на 3-ем этаже училища. Над церковью, на кровле размещалась небольшая звонница с главою, увенчанной крестом. В апреле 1892 года была совершена закладка пристроя к большому залу училища, где впоследствии был обустроен и освящен алтарь с клиросом.

В октябре 1892 года состоялось освящение новой училищной церкви. Храм был устроен в бывшем актовом зале училища. В Училищном Введенском храме регулярно совершались богослужения, сам храм постоянно благоукрашался заботами нижегородских архипастырей, духовенства и мирян.

В 1918 году училище было закрыто, а домовая церковь уничтожена. В здании был расквартирован I инженерный батальон. С тех пор здание было закреплено за военным ведомством и впоследствии получило название "Дом офицеров".