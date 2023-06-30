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Общество

Схема движения транспорта на улице Акимова изменится с 8 июля до 4 августа

06 июля 2023 09:56  [72] Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода уже в ближайшие выходные изменится схема движения транспорта по улице Сергея Акимова. Это связано с началом второго этапа работ по перекладке магистральных теплосетей под дорожным полотном.

Как сообщили в "Теплоэнерго", работы будут производиться на перекрёстке улиц Акимова и Пролетарская с 8:00 8 июля до конца дня 4 августа.

По этой причине участок дороги по улице Акимова со стороны съезда с Борского моста - около поворота на ул. Бурнаковскую - полностью перекроют, а движение будет организовано по временной дороге, проложенной по газонам.

Как отметили в Центре организации дорожного движения, на временной дороге обустроено две полосы, по которым водители смогут проследовать как в сторону Московского шоссе, так и повернуть в сторону ул. Бурнаковской.

При этом, на ул. Акимова со стороны ул. Бетанкура будет временно запрещён поворот налево в сторону ул. Бурнаковской, также будет приостановлено движение по разворотной петле.

Чтобы попасть на улицу Бурнаковскую и Акмолинскую, нужно свернуть на ул. Пролетарскую и развернуться на перекрёстке, далее следовать через перекрёсток Пролетарской и Акимова в нужном направлении.

Напомним, в рамках летней ремонтной программы в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарской АО "Теплоэнерго" планирует заменить 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будут реконструированы и построены тепловые камеры. Такие масштабные работы здесь проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

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Теги:
движение Теплоэнерго Транспорт
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