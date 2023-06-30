Количество заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день Общество

Фото: Дом народного единства

В России зафиксирован значительный рост заявок от добровольцев, которые изъявили желание пойти на контрактную службу в Вооруженные силы России. Так, в июне ежедневно поступало порядка 1400 заявок в день. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "360".

По словам Медведева, только за последнюю неделю более 10 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. А за 7 месяцев текущего года в ряды вооруженных сил приняты более 185 тысяч человек.

5 июля очередная группа нижегородских добровольцев отправилась в учебный центр для подготовки к участию в СВО. Они рассказали, что их решение является абсолютно осознанным и взвешенным. Кто-то из них уже имел опыт участия в боевых действиях, а добровольцы постарше объясняют готовность встать в строй с оружием в руках тем, что родились и росли в Советском Союзе, где патриотическому воспитанию уделялось много внимания.

Определяющим для большинства контрактников, по их словам, стал не финансовый вопрос, а желание защитить интересы своей страны, поддержать единомышленников. "Пора прийти на смену тем, кто на передовой СВО уже давно", - объяснил своё решение нижегородский доброволец.

Напомним, желающим заключить контракт с Минобороны РФ на военную службу необходимо позвонить по номеру Центра набора добровольцев: +7 800 10 17 017. В центре подробно расскажут о формируемых подразделениях в Нижегородской области, предоставляемой амуниции, а также ответят на все вопросы о службе по контракту.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.