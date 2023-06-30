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Общество

Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 4,2% в Нижегородской области

07 июля 2023 09:47  [125] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 6 июля в медучреждения с укусами обратились уже 6346 человек (+465 за неделю). В настоящее время среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 4,2%, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (625), Ленинском (409) и Советском (339), в Дзержинске (373), а также в Городецком (391) и Борском (294) районах области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (34%), на садово-огородных участках (24%), в лесу (14%), на придомовых территориях (8%), на кладбищах (4%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы на пляжах, в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 687 детей и 36 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 6450 клещей, около 16% из них являлись носителями различных заболеваний: 30 - вируса клещевого энцефалита, 820 - иксодового клещевого боррелиоза, 145 - анаплазмой, 28 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе два случая связаны с употреблением сырого козьего молока; 38 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай моноцитарного эрлихиоза.

По состоянию на 6 июля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 8703 человек.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади более 3843 га, что составляет 99% от плана.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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