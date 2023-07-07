Глеб Никитин: "В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Сабантуем.

"Этот праздник символизирует любовь к родной земле, помогает лучше узнать свои традиции, стать ближе к корням. В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования. Такие праздники дают возможность прикоснуться к национальной культуре через кулинарию, спорт, народное искусство, а также проявить себя в ходе различных конкурсов и состязаний, встретиться с близкими и угостить их. В Сабантуе неизменно ощущается широта души, так свойственная нашим людям!

Сабантуй – это, прежде всего, праздник тех, чей труд связан с сельским хозяйством. Отрасль сегодня активно развивается, в прошлом году был собран рекордный урожай. Каждый шаг вперед закладывает основу для дальнейшего развития, и очень важно, чтобы мудрость прошлых эпох продолжала передаваться из поколения в поколение, сочетаясь с современными технологиями.

Нельзя переоценить значение этого праздника и для укрепления межнационального мира и согласия в регионе. Чем лучше мы знаем друг друга, тем насыщеннее и продуктивнее общение!

В Сабантуй желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царит добро и взаимопонимание!" - говорится в поздравлении.