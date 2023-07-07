Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2023 09:30  [90] Евгений Люлин: "Надежную связь отправителей и адресатов гарантирует качественная работа сотрудников Почты России"
09 июля 2023 09:20  [97] Глеб Никитин: "Почта занимает очень важное место в жизни людей"
09 июля 2023 08:55  [117] Глеб Никитин: "В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования"
08 июля 2023 17:58  [376] "Нижновэнерго" переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями
08 июля 2023 17:48  [296] Шестьдесят ученых-краеведов приняли участие во Всероссийском форуме в рамках Волжского Сабантуя
08 июля 2023 16:14  [330] Отдел ЗАГС в Лукоянове открылся в День семьи, любви и верности в новом здании
08 июля 2023 16:07  [411] Проектирование газопровода к двум населенным пунктам завершено в регионе
08 июля 2023 14:48  [303] Съезд Духовного управления мусульман Нижегородской области состоялся 8 июля
08 июля 2023 14:39  [304] "Ромашка на счастье": нижегородцев поздравили с Днем семьи, любви и верности
08 июля 2023 13:47  [375] Почти 7 тыс. контейнерных площадок в Нижегородской области проверили специалисты ГЖИ с начала года
Общество

Глеб Никитин: "В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования"

09 июля 2023 08:55  [117] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Сабантуем.

"Этот праздник символизирует любовь к родной земле, помогает лучше узнать свои традиции, стать ближе к корням. В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования. Такие праздники дают возможность прикоснуться к национальной культуре через кулинарию, спорт, народное искусство, а также проявить себя в ходе различных конкурсов и состязаний, встретиться с близкими и угостить их. В Сабантуе неизменно ощущается широта души, так свойственная нашим людям!

Сабантуй – это, прежде всего, праздник тех, чей труд связан с сельским хозяйством. Отрасль сегодня активно развивается, в прошлом году был собран рекордный урожай. Каждый шаг вперед закладывает основу для дальнейшего развития, и очень важно, чтобы мудрость прошлых эпох продолжала передаваться из поколения в поколение, сочетаясь с современными технологиями.

Нельзя переоценить значение этого праздника и для укрепления межнационального мира и согласия в регионе. Чем лучше мы знаем друг друга, тем насыщеннее и продуктивнее общение!

В Сабантуй желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царит добро и взаимопонимание!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph