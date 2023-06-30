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Общество

Качество воды на девяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме

07 июля 2023 12:49  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Качество воды на девяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным на 7 июля, нормативным значениям по бактериологическим показателям не соответствуют пробы воды, взятые на обоих пляжах озера Сортировочное, и в озере Больничное в Канавинском районе.

В Сормовском районе не рекомендуется купаться в озерах Лунское и Пестичное, на озере Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

В Автозаводском районе норме не соответствует вода в озере ПКиО на улице Смирнова и озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Также Роспотребнадзор проверил качество воды в Семенове (озеро Верхнее), на Бору (озеро Юрасовское), в Лыскове (река Волга), Выксе (Верхний пруд) и Дзержинске (озеро Святое). Во всех водоемах пробы воды соответствуют нормативным показателям.

Управление не рекомендует купаться в водоёмах, качество воды которых не соответствует всем гигиеническим нормативам.

При купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.

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Теги:
Водоёмы пляжи Роспотребнадзор
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