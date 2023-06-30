Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в нижегородском парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщается в соцсетях пространства.

Согласно информации, 8 июля мероприятия пройдут в детском центре "Вега", на Центральной площади, полянах за сценой и у детского центра, а также на площадке у сухого фонтана.

Завтра нижегородцы смогут посетить концерт гроссо швейцарского композитора эпохи барокко Хенрикуса Альбикастро в исполнении камерного ансамбля "Московиты". Также в парке организуют различные мастер-классы, лекции, занятия по йоге и многое другое.

Завершит праздник установление Рекорда России "Самый массовый одновременный поцелуй". Мероприятие пройдет в 17:30 на Центральной площади.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 28 июня 2022 года подписал указ о присвоении празднику День семьи, любви и верности официального статуса.

Также ранее сообщалось, что в 2023 году День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар.