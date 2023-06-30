Муниципальный центр спортивных единоборств появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Муниципальный центр спортивных единоборств появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соглашение о строительство объекта подписали глава города Юрий Шалабаев и гендиректор "Группы ГАЗ" Александр Золотарев.

Согласно информации, центр будет специализироваться на программах подготовки по различным видам единоборств: греко-римской борьбе, вольной борьбе, киокусинкай, каратэ, ушу и других. Он будет размещен рядом с ФОК "Северная звезда" и Спортивной школой олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Площадь центра - почти 1,5 тысячи кв. м. В ближайшее время его проект будет направлен на госэкспертизу, а строительство пройдет в 2023-2024 годах.

Юрий Шалабаев отметил, что в новом Центре спортивных единоборств смогут заниматься более 400 человек в месяц.

Горьковский автозавод в рамках программы "Новый социальный вектор" направит на строительство более 130 млн рублей, из бюджета города будет выделено 80 млн рублей на благоустройство прилегающей к будущему комплексу территории.



Ранее администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка.