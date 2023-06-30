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Администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, Горьковский автозавод в рамках программы "Новый соцвектор" выделит средства на разработку концепции и проектно-сметной документации парка.
Юрий Шалабаев отметил, что в Автозаводском парке уже устарела инженерная инфраструктура, а внешний вид не соответствует современным требованиям, поскольку масштабного благоустройства за 88 лет здесь ни разу не проводилось.
"Территория парка очень большая - 50 гектаров, на которых сохранилась историческая планировочная структура, и одна из важнейших задач сейчас – не только благоустроить, но и сберечь ценные элементы", -отметил глава города.
Первые общественные обсуждения благоустройства пройдут уже 6 июля в 18.00 в ДК ГАЗ.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50%.
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