Администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрация Нижнего Новгорода и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Автозаводского парка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Горьковский автозавод в рамках программы "Новый соцвектор" выделит средства на разработку концепции и проектно-сметной документации парка.

Юрий Шалабаев отметил, что в Автозаводском парке уже устарела инженерная инфраструктура, а внешний вид не соответствует современным требованиям, поскольку масштабного благоустройства за 88 лет здесь ни разу не проводилось.

"Территория парка очень большая - 50 гектаров, на которых сохранилась историческая планировочная структура, и одна из важнейших задач сейчас – не только благоустроить, но и сберечь ценные элементы", -отметил глава города.

Первые общественные обсуждения благоустройства пройдут уже 6 июля в 18.00 в ДК ГАЗ.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что ремонтные работы на территории Щёлоковского хутора выполнены более чем на 50%.