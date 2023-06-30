Глеб Никитин: "Решения Правительства России очень важны для поддержки отечественного автопрома" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минпромторг опубликовал решение правительства России по поводу индексации утилизационного сбора на автомобили.

Согласно информации, мера не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, в отношении которых продолжают распространяться программы стимулирования спроса. Также реализуется комплекс мер поддержки, направленный на перезапуск простаивающих площадок, наращивание объемов производства для насыщения рынка, развитие производства собственной компонентной базы.

"Решения Правительства России очень важны для поддержки отечественного автопрома. Отрасль за последнее время столкнулась с серьезными вызовами, требующими оперативного реагирования. Вместе с автопроизводителями мы работали над первоочередными мерами, внедряли новые механизмы, привлекали федеральную поддержку, но потребность в дополнительных шагах очень высока", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Глава региона отметил, что в сфере автопроизводства и смежных отраслях в регионе работают десятки тысяч людей.

"У нас действуют крупные предприятия, готовые к реализации совместных проектов с зарубежными производителями, есть необходимые возможности для локализации. Важно использовать все имеющиеся инструменты, чтобы дать нашим предприятиям новые возможности для развития. Это позволит сохранять рабочие места и создавать новые, осваивать современные технологии и двигаться вперед", - добавил Глеб Никитин.