Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2023 18:32  [46] Нижегородские супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, наградили медалями "За любовь и верность"
07 июля 2023 18:13  [71] Глеб Никитин: "Решения Правительства России очень важны для поддержки отечественного автопрома"
07 июля 2023 17:57  [96] Общественные обсуждения благоустройства Автозаводского парка прошли в Нижнем Новгороде
07 июля 2023 17:35  [99] Благоустройство пешеходной зоны на проспекте Победы завершили в Кстове
07 июля 2023 17:02  [102] Муниципальный центр спортивных единоборств появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
07 июля 2023 16:35  [180] Монтаж наземного павильона стартовал на станции нижегородского метро "Ленинская"
07 июля 2023 16:15  [126] Курсы для пенсионеров по оказанию первой медицинской помощи стартовали в Нижнем Новгороде
07 июля 2023 16:07  [160] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечит подключение теплоснабжения новой школы в Кстове
07 июля 2023 15:52  [191] Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород
07 июля 2023 15:16  [295] Правительство Нижегородской области поможет 12-летнему мальчику из Кулебак получить инвалидную коляску
Общество

Нижегородские супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, наградили медалями "За любовь и верность"

07 июля 2023 18:32  [46] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Церемония награждения медалями "За любовь и верность" прошла 7 июля в Доме народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, награды получили 42 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Всего в праздничном мероприятии в преддверии Дня семьи, любви и верности приняли участие более 120 человек.

Награды юбилярам семейной жизни вручили замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и благочинный Канавинского района Нижнего Новгорода протоиерей Сергий Симагин.

Как рассказал министр социальной политики региона Игорь Седых, с 2009 года медаль "За любовь и верность" получили уже около 700 нижегородских супружеских пар.

Так, награду вручили Владимиру и Антонине Созоновым из Кстовского района. Вместе они уже 60 лет.

"Секрет долгой семейной жизни заключается и в терпении, и в выдержке, и в способности уступать друг другу, помогать во всем. Но главное – это любовь! У нас очень большая семья, внуки, правнуки… По выходным собираемся все вместе за одним столом – это и есть настоящее счастье!" – рассказали супруги Созоновы.

Ранее сообщалось, что финалистов проекта "Свадьба трех поколений" поздравили в Нижегородском Доме бракосочетания.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награждение Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph