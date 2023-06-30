Нижегородские супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, наградили медалями "За любовь и верность" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Церемония награждения медалями "За любовь и верность" прошла 7 июля в Доме народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, награды получили 42 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Всего в праздничном мероприятии в преддверии Дня семьи, любви и верности приняли участие более 120 человек.

Награды юбилярам семейной жизни вручили замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и благочинный Канавинского района Нижнего Новгорода протоиерей Сергий Симагин.

Как рассказал министр социальной политики региона Игорь Седых, с 2009 года медаль "За любовь и верность" получили уже около 700 нижегородских супружеских пар.

Так, награду вручили Владимиру и Антонине Созоновым из Кстовского района. Вместе они уже 60 лет.

"Секрет долгой семейной жизни заключается и в терпении, и в выдержке, и в способности уступать друг другу, помогать во всем. Но главное – это любовь! У нас очень большая семья, внуки, правнуки… По выходным собираемся все вместе за одним столом – это и есть настоящее счастье!" – рассказали супруги Созоновы.

Ранее сообщалось, что финалистов проекта "Свадьба трех поколений" поздравили в Нижегородском Доме бракосочетания.