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Общество

Финалистов проекта "Свадьба трех поколений" поздравили в Нижегородском Доме бракосочетания

07 июля 2023 11:34  [145] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил семьи, отметившие юбилеи совместной жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в проекте "Свадьба трех поколений" приняли участие семьи, в которых три поколения счастливы в браке. Важным условием был юбилей совместной жизни в 2023 году хотя бы одной семьи из династии. Также допускались к участию семьи новобрачных.

Всего поступило 19 заявок, из которых были отобраны четыре династии, принявшие участие в празднике.

"Для нас очень важно, чтобы количество крепких семей постоянно увеличивалась. Статистика регистрации браков у нас в этом году положительная по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет стабильно растет количество многодетных семей. Это говорит о долгосрочных планах таких семей. Обязательно нужно продолжать укреплять традиции семейственности на нашей земле", - отметил Глеб Никитин.

Так, в мероприятии приняли участие три поколения семьи Яблонцевых. Александр и Людмила счастливы в браке уже 50 лет, их младшая дочь Наталья и ее супруг отметили "серебряную свадьбу", 25 лет в браке, а в мае 2023 году брак со своими избранницами зарегистрировали внуки: Роман и Дарья, Василий и Кристина.

Аркадий и Елизавета Жарковы прожили в браке уже 55 лет. Их дочь Ольга и ее супруг Александр вместе 35 лет, а внучка Любовь и ее супруг Артур отмечают 5 лет совместной жизни.

Александр и Зинаида Соколовы отпраздновали "золотую" свадьбу, их дочь Оксана замужем за Евгением уже 30 лет, а внучка Александра и ее супруг Илья скоро отметят 5-летний юбилей свадьбы.

Виктор и Елена Дружинины отмечают 45-летие супружеской жизни, их старшая дочь Наталья с мужем Николаем вместе уже 25 лет, младшая дочь Ольга с супругом Сергеем отметят 20 лет совместной жизни, а внук Александр с избранницей Елизаветой поженились всего месяц назад.

Напомним, День семьи, любви и верности выбрали для свадьбы 250 нижегородских пар.

Также ранее руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова подвела итоги работы работы ведомства за первое полугодие 2023 года.

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Теги:
ЗАГС Семья
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