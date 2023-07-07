фото: Нижновэнерго
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
"Нижновэнерго" переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, к оперативному реагированию готовы 237 бригад: 885 человек и 383 единицы техники. Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.
Также в распоряжении филиала находятся 302 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 7,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.
Кроме того, в "Нижновэнерго" работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. В частности, установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра для оперативного взаимодействия с потребителями.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.
Как сообщалось ранее, ливни и похолодание придут вслед за 30-градусной жарой в Нижегородскую область.
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