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Общество

"Нижновэнерго" переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

08 июля 2023 17:58  [121] Общество
фото: Нижновэнерго

фото: Нижновэнерго

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
"Нижновэнерго" переведен в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, к оперативному реагированию готовы 237 бригад: 885 человек и 383 единицы техники. Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 302 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 7,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Кроме того, в "Нижновэнерго" работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. В частности, установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра для оперативного взаимодействия с потребителями.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Как сообщалось ранее, ливни и похолодание придут вслед за 30-градусной жарой в Нижегородскую область.

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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