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Общество

Ливни и похолодание придут вслед за 30-градусной жарой в Нижегородскую область

07 июля 2023 12:15  [59] Общество

Наступившая в Нижегородской области жара долго не продержится: с запада к границам страны уже подошёл очередной атлантический циклон, который нагонит облака в центральные области. Он принесёт в наш регион неустойчивую погоду с локальными ливнями и грозами и начнёт постепенно понижать температуру.

Так, в пятницу и в первую половину дня субботы нижегородцы ещё будут изнемогать от жары и духоты: столбики термометров поднимутся до +28...+32°, атмосферное давление поползёт вниз, ожидается переменная облачность.

В субботу ветер усилится до 4 м/с, после обеда небо полностью затянут тучи - и затем регион накроют сильные дожди, которые местами будут идти и ночью, температура понизится до +18°...+20.

В воскресенье дожди перейдут с моросящую стадию, на улице будет довольно прохладно: +17..+19°, а к вечеру и того меньше: +15...+17°.

Ну а с началом следующей недели регион ждёт новая волна похолодания с дождями: их принесёт очередной южный циклон.

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