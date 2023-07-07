Волжский Сабантуй открылся в Автозаводском парке Нижнего Новгорода Культура и отдых

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода 9 июля открылся Волжский Сабантуй, который собрал гостей из 41 региона России.

Организаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, правительство Республики Татарстан, администрация Нижнего Новгорода, администрация Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

В церемонии торжественного открытия Волжского Сабантуя приняли участие председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Поздравляю всех с нашим первым Волжским Сабантуем! Мы живем в многонациональном, многорелигиозном государстве, где наш президент Владимир Путин выступает за сохранение национальных, исторических, духовных и, конечно, семейных традиций. Когда мы все едины – мы непобедимы! Мы показываем пример всему миру, как государство, органы власти, высшее духовенство консолидированы с простыми гражданами, верующими. Мы вместе и вместе победим!», - подчеркнул Равиль Гайнутдин.

Глеб Никитин отметил, что проведению праздника не помешала даже дождливая погода.

«Что такое Сабантуй? Это праздник тружеников села, конец посевной. А для аграриев дождь – это дар Всевышнего, это жизнь. И мы рады такой символичной погоде сегодня на празднике. Проведение Волжского Сабантуя – большая честь и большая ответственность для нашего региона. За многолетний период проведения в Нижнем Новгороде Сабантуй превратился в праздник, который собирает представителей разных народов, проживающих в Нижегородской области. Его красота и величие вносят большой вклад в дело укрепления дружбы и единства между народами», - сказал Глеб Никитин.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев передал Глебу Никитину приветствие от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Программа Сабантуя включает концертные программы с участием национальных татарских творческих коллективов и исполнителей Нижегородской области и Республики Татарстан; выставки и выставки-продажи предметов декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов; выставки-дегустации блюд национальной кухни. Также гости праздника могут посетить выставки и выставки-продажи сельскохозяйственных и промышленных предприятий Нижегородской области, экспозиции муниципальных и городских округов.

В рамках праздника состоятся традиционные соревнования по национальной борьбе Корэш на призы правительства Нижегородской области и правительства Республики Татарстан.

На церемонии открытия Сабантуя благодарность раиса Республики Татарстан вручили главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. Благодарственные письма Всемирного конгресса татар получили заместители губернатора Нижегородской области Петр Банников и Андрей Гнеушев.

Полный список награждаемых в рамках проведения Межрегионального фестиваля татарской культуры:

Почетной грамотой губернатора Нижегородской области

- Рафик Фаттахетдинов – заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации – управляющий делами ДУМ РФ;

Почетным дипломом губернатора Нижегородской области

- Разиля Ахмадуллина – заместитель исполнительного директора общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» по культурно-просветительской работе;

- Айрат Усманов – торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Нижегородской области;

Благодарностью губернатора Нижегородской области

- Рустам Досаев – руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Законодательном собрании Нижегородской области;

Благодарственным письмом правительства Нижегородской области

- Рашид Айсин – директор ООО «Лунское море»;

- Халит Жамалетдинов – глава крестьянского (фермерского) хозяйства с.Пица Сергачского муниципального округа Нижегородской области;

- Карим Ибрагимов – директор ООО «Терминал», депутат городской Думы Нижнего Новгорода;

- Ильдар Муртазин – генеральный директор АО «Спецпромстрой»;

- Шамиль Сюбаев – директор ООО «Торговая компания «Юмарт»;

- Фарит Шакиров – главный врач государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Арзамасская стоматологическая поликлиника»;

Медалью за заслуги Духовного управления мусульман РФ

- Марс Тукаев – первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар - начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации;

Медалью за «Духовное единение»

- Фарит Аймалетдинов – директор Нижегородской региональной общественой организации «Татарский национальный центр», руководитель радиоканала «91,4-Сергач» Татар радиосы;

- Олег Андержанов – главный редактор газеты «Туган як»;

Медалью всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом»

- Айрат Ахметшин – руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.