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Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде 9 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, водооткачивающая техника круглосуточно работает на самых проблемных участках. Рабочие очищают дождеприемные колодцы, забитые листвой и грунтом.
Юрий Шалабаев отметил, что в местах, где недавно были отремонтированы ливневки, вода уходит быстро. На особо проблемных участках проводятся работы. Это Московское шоссе, площадь Комсомольская, улица Бекетова.
По прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится и сегодня, 10 июля.
Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с очень сильными дождями.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями в результате неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем.
Есть риск затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.
Не исключены оползни, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.
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