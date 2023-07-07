Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде 9 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде 9 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, водооткачивающая техника круглосуточно работает на самых проблемных участках. Рабочие очищают дождеприемные колодцы, забитые листвой и грунтом.

Юрий Шалабаев отметил, что в местах, где недавно были отремонтированы ливневки, вода уходит быстро. На особо проблемных участках проводятся работы. Это Московское шоссе, площадь Комсомольская, улица Бекетова.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится и сегодня, 10 июля.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области в связи с очень сильными дождями.

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями в результате неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем.

Есть риск затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.

Не исключены оползни, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.