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Политика

Добровольческие казачьи отряды бригады "Дон" добились успехов на херсонском направлении

10 июля 2023 09:24  [108] Политика

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

Добровольческие казачьи отряды бригады "Дон" добились успехов на херсонском направлении, сообщает Российское казачество.

Согласно информации, казаки защищают от высадок украинской армии Кинбурнскую косу на левом берегу Днепра, а артиллерийское подразделение бригады "Дон", дивизион "Маныч", поражает позиции противника на правом берегу.

Так, в последних числах июня артиллеристами бригады было уничтожено два артиллерийских склада ВСУ, что позволило сорвать наступательную операцию противника. Также были уничтожены две артиллерийских батареии.

27 и 28 июля 42 казака отрядов "Дон" и "Аксай" получили государственные и ведомственные награды.

"Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады "Дон" и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает – формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным", – сообщает командование бригады "Дон".

Ранее Виктор Володацкий рассказал о вкладе казаков в освобождение Лисичанска.

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Теги:
Армия СВО
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