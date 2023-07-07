Трамвайный маршрут №417 в Нижнем Новгороде приостановил работу из-за ливня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвайный маршрут №417 в Нижнем Новгороде приостановил работу из-за ливня. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, работа маршрута прекращена из-за скопления воды на улице Премудрова. Для скорейшего восстановления движения трамваев на месте работают городские службы.

Также из-за скопления воды на улице Салганской может быть затруднена работа трамваем №18 и №27.

Полностью восстановлена работа трамвайных маршрутов №2, 6 и 11.

Троллейбусы №9, 13, 17 и 31 работают в штатном режиме.

В ограниченном режиме работают троллейбусы №5, 10 и 25. Приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 4, 11,12,14, и 22.

Ранее сообщалось, что почти половина месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде 9 июля.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится и сегодня, 10 июля.