Обходные пути для пешеходов обустроили в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Обходные пути для пешеходов обустроили в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля. Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам.

Рабочие приступили к вскрытию асфальта на строительной площадке, после чего начнется вынос инженерных коммуникаций.

Для пешеходов обустроено несколько обходных путей. Например, открытым остается участок вдоль здания "Росатома" от улицы Ошарской до улицы Варварской.

Также пешеходы могут пройти от ТЮЗа до улицы Ванеева и сквера им. 1905 года.

Отмечается, что на некоторых участках уже установили специальные "мостки".