Всероссийский форум "Дигория" открылся в Нижнем Новгороде Политика

Пятый Всероссийский форум "Дигория" открылся в Нижнем Новгороде 10 июля.

Участниками форума стали 100 молодых ученых, исследователей и практиков социально-гуманитарного профиля со всей страны. Работа форума посвящена пяти профильным направлениям: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии".

В рамках церемонии открытия к участникам форума в ходе ВКС обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал обращение главы государства Владимира Путина.

"Сегодня мы имеем ценностный кризис. Он более фундаментальный нежели экономический, геополитический или военный", - отметил он, добавив, что "прямо сейчас происходит война смыслов и для того, чтобы побеждать в этой войне, мы не можем ничего заимствовать у Запада, а должны опираться на свои традиции, свою культуру".

"Это вызов, запрос на новые подходы. Сейчас востребованы специалисты, которые способны мыслить в категории глобальной войны смыслов", - подчеркнул Сергей Кириенко.

Первый замглавы Администрации Президента РФ выразил уверенность, что в работе форуме принимают участие исключительно профессионалы, пожелав им успешной работе. " Мы сделаем все, чтобы поддержать ваши идеи и проекты", - добавил он в заключение.

В открытии также приняли участие: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сопредседатель организационного комитета Форума молодых политологов России, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов, исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина и др.

СПРАВКА:

Всероссийский форум "Дигория" проводится Экспертным институтом социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В этом году участникам форума будет предоставлена возможность получить грант на реализацию своего проекта по одному из 15 направлений, а общая сумма призового фонда составит три миллиона рублей.

Форум — площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы с целью выработки смысловых оснований развития России.