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Политика

Леонид Слуцкий: Ядерная угроза вполне реальна

10 июля 2023 14:26  [95] Политика
фото: Кира Мишина

фото: Кира Мишина

"Ядерная угроза вполне реальна. По сути она и стала причиной специальной военной операции", - заявил лидер ЛДПР, председатель комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий в ходе открытия Всероссийского форума "Дигория" в Нижнем Новгороде.

В ходе встречи с участниками форума председатель ЛДПР отметил, что в Киеве уже давно идет подготовка к применению "грязной бомбы", "это не сказки, и мы должны быть к этому готовы". Он также посоветовал оппонентам России "никогда не разыгрывать против нас карту с оружием, которое может уничтожить цивилизацию".

Леонид Слуцкий также напомнил, что желание обладать ядерным оружием, о чем президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале 2022 года, и привело к началу СВО на Украине. "Наша задача – не допустить реализации этих сценариев в отношении России", - отметил он, добавив, что "эти ребята понимают только силу".

Напомним, что форум "Дигория" проводится в Нижнем Новгороде с 9 по 15 июля Экспертным институтом социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В нем принимают участие 100 лучших молодых ученых и практиков со всей страны.

Работа форума посвящена пяти профильным направлениям: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии".

СПРАВКА:
Всероссийский форум "Дигория" проводится Экспертным институтом социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В этом году участникам форума будет предоставлена возможность получить грант на реализацию своего проекта по одному из 15 направлений, а общая сумма призового фонда составит три миллиона рублей.
Форум — площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы с целью выработки смысловых оснований развития России.

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Теги:
Армия Политика СВО
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