Жителя Варнавинского района задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жителя Варнавинского района задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о минировании одного из социальных объектов в Заволжье поступило 5 июля, однако прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили опасных предметов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 ч. 2 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Правоохранители установили, что сообщение оставил ранее не судимый 66-летний житель Варнавинского района.

Как рассказал мужчина, о минировании он сообщил, находясь в состоянии опьянения. Свою вину он признал.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в мае пьяная нижегородка по телефону "заложила бомбу" в одной из школ Автозаводского района.