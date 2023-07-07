Почти 100 тысяч различных исследований провели специалисты нижегородских "Поездов здоровья" в этом году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты пяти нижегородских мобильно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" провели в муниципалитетах региона с начала года уже почти 100 тысяч инструментальных и лабораторных исследований. Об этом рассказали в Нижегородской областной больнице им. Семашко.

Причём почти треть проведённых исследований была выполнена в передвижных лабораториях: это общий анализ крови, а также определение уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови.

Как сообщил главврач больницы им. Семашко Сергей Богданов, за первое полугодие текущего года в "Поездах здоровья" также было выполнено свыше 23,1 тысячи маммографий, 11,5 тысячи флюорографий и 9,8 тысячи ЭКГ.

"Ещё около 10 тысяч исследований выполнено с помощью аппаратов УЗИ. Чаще всего данный вид диагностики назначают для проверки работы почек, лимфатических узлов, щитовидный железы, органов малого таза и органов брюшной полости. Наши специалисты также имеют возможность выполнить ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов и дуплексное сканирование сосудов головы и шеи", – добавил Сергей Богданов.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Он включает в себя девять федеральных проектов.