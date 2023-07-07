Почти 100 тысяч различных исследований провели специалисты нижегородских "Поездов здоровья" в этом году

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Причём почти треть проведённых исследований была выполнена в передвижных лабораториях: это общий анализ крови, а также определение уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови.
Как сообщил главврач больницы им. Семашко Сергей Богданов, за первое полугодие текущего года в "Поездах здоровья" также было выполнено свыше 23,1 тысячи маммографий, 11,5 тысячи флюорографий и 9,8 тысячи ЭКГ.
"Ещё около 10 тысяч исследований выполнено с помощью аппаратов УЗИ. Чаще всего данный вид диагностики назначают для проверки работы почек, лимфатических узлов, щитовидный железы, органов малого таза и органов брюшной полости. Наши специалисты также имеют возможность выполнить ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов и дуплексное сканирование сосудов головы и шеи", – добавил Сергей Богданов.
Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.
"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Он включает в себя девять федеральных проектов.
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