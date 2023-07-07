Организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Согласно информации, в 2021-2022 годах подозреваемые изготавливали поддельные заявительные документы и гарантийные обязательства юридических лиц - приглашающих сторон.
Но основании документов мигранты получали законные основания для пребывании на территории России в течение трех лет.
По данному факту в июне 2023 года в отношении трех членов организованной группы было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 ч. 2 п. "а" УК РФ (организация незаконной миграции).Следователи устанавливают другие эпизоды противоправных действий, совершённые фигурантами.
Ранее сообщалось, что более 20 нелегальных мигрантов выявили на стройке трассы М-12 в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+