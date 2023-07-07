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Движение трамваев №417 и троллейбусов №25 временно приостановлено в Нижнем Новгороде из-за дождя

11 июля 2023 09:31  [1] Общество

В Нижнем Новгороде вторые сутки бушует непогода. Дождь дал лишь временную передышку - и пошёл с новой силой. В связи с большим количеством выпавших осадков временно изменено движение общественного электротранспорта. Оперативной информацией поделились в Центре развития транспортных систем.

Так, рано утром из-за скопления воды на участке улицы Народной было временно приостановлено движение трамваев №6. К 8:00 движение было восстановлено, но в связи с неблагоприятными погодными условиями снова возможны изменения в движении.

По состоянию на 8:35 временно приостановлено движение трамваев по маршруту №417.

Улицу Кузбасскую также затопило, в связи с чем приостановлено движение троллейбусного маршрута №25.

Остальные троллейбусные маршруты Нижнего Новгорода на данный момент работают в штатном режиме.

Как ранее сообщали в региональном Минтрансе, троллейбусы нельзя эксплуатировать при уровне воды на проезжей части выше 12 см по борту. Это связано с тем, что там находится система обеспечения движения троллейбусов, и возможно короткое замыкание.

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Теги:
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