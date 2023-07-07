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Общество

Несколько троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде приостановлено из-за подтоплений

10 июля 2023 16:17  [72] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с большим количеством выпавших осадков временно изменено движение общественного электротранспорта. Оперативной информацией поделились в Центре развития транспортных систем.

В частности, в Заречной части города не работают троллейбусные маршруты № 2, 3, 5, 11, 12, 15, 22. Это связано с подтоплением проезжей части на нескольких участках.

Городские аварийные службы работают в усиленном режиме, добавили в ведомстве.

В региональном Минтрансе пояснили, что причиной остановки троллейбусов стало подтопление тяговой подстанции, питающей троллейбусное депо №2. Сейчас депо временно обесточено, ведутся работы по откачке воды.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, троллейбусы нельзя эксплуатировать при уровне воды на проезжей части выше 12 см по борту. Это связано с тем, что там находится система обеспечения движения троллейбусов, и возможно короткое замыкание.

Троллейбусы в нагорной части продолжают работать в нормальном режиме.

Движение трамваев по маршруту №6 уже восстановлено - как и движение трамвая №417.

Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что сильные дожди сохранятся в Нижегородской области 11 июля. 

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Теги:
Городское хозяйство Общественный транспорт
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